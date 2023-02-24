

كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الاطفال ويحسن إليهم، ويتفهم حاجاتهم ونفسياتهم ويشجعهم على فعل الخير والتحلي بالأخلاق الحميدة ويشاركهم في مجالسه مع كبار الصحابة رضي الله عنهم، ويحثهم على حضور الجماعة ليستمعوا للنصائح والتوجيهات، وكان يتجاوز عن الكثير من اخطائهم، ولم يكن يحقرهم او يعزلهم او ينساهم، وكان له صلى الله عليه وسلم دور كبير في التأثير على الاطفال، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع احفاده، فلما توفيت زينب رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وبقيت ابنتها الصغيرة أمامة بنت أبي العاص يتيمة الأم، أشفق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأخذها معه الى المسجد في بعض الاحيان ويحملها وهو في الصلاة، وعندما يسجد يضعها على الأرض ثم يحملها على كتفه عندما يقوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحب احد حفيديه الحسن او الحسين الى المسجد في احدى الصلوات فوضعه على الارض وكبر للصلاة، ولما سجد أطال السجود فرفع شداد رأسه فوجد الطفل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فعاد وأكمل سجوده، ولما انتهت الصلاة قال الناس: يا رسول الله انك سجدت بين ظهرتي صلاتك سجدة اطلتها حتى ظننا انه قد حدث امر او انه يوحى إليك، فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته.