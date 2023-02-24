

(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)



في تفسير ابن كثير عن سبب نزول هذه الآية: «انها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي ﷺ أن يجلس معهم وحده، ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كـ (بلال وعمار وابن مسعود وصهيب) وليخرج أولئك بمجلس على حدة».



يأمر الله عز وجل نبيه ﷺ بأن يصبر نفسه مع المؤمنين الذين يذكرون الله دائما في الغداة والعشي، ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وان كانوا فقراء.



ويأمر نبيه ﷺ كذلك بألا يغيب نظره عنهم ويلتفت الى من تعلقت قلوبهم بالدنيا، أو مجالسة من همه مصالح الدنيا وغافل عن الآخرة، لأن هؤلاء لاهية قلوبهم عن ذكر الله والآخرة، تحكمهم أهواؤهم فبذلك أصبحت أمورهم مفرطة ومعطلة.



قال العلامة السعدي: «دلت الآية، على ان الذي ينبغي ان يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مرضاة ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس الى ما منّ الله به عليه».



قبس هذه الآية: الصحبة الصالحة تحفظ النفس وتهذب السلوك وتعين على فعل الخيرات وترك المنكرات وتقربك الى الله عز وجل.