

وجّه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشأن فريق العمل لدراسة الأمور المالية للعاملين بالوزارة، ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



صورة ضوئية عن القرار رقم 686 لسنة 2019 بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة الأمور المالية للعاملين في وزارة المالية؟ وما النتائج والتوصيات التي خرجت بها اللجنة المشار إليها أعلاه؟ وما إجراءاتكم لتنفيذ النتائج والتوصيات الناتجة عن اللجنة المذكورة؟ وصورة ضوئية عن الكتاب رقم 740 بتاريخ 2022/9/6 بشأن الدراسة حول المزايا المالية للموظفين الكويتيين العاملين في وزارة المالية.