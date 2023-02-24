

يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك)، خلال عطلة الأيام الوطنية، تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة عبر الموبايل والقنوات البديلة والمنصات الرقمية، وكذلك من خلال فرع المطار.



وتتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الإلكتروني kfh.com، أو عبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أو من خلال فروع KFH Go الالكترونية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالاضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الالكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.



ويواصل «بيتك» خدمة عملائه من خلال معرض KFH Auto، ومعرض الضجيج ومعرض الري خلال الفترتين الصباحية والمسائية يوم الاثنين الموافق 27 الجاري، ويعاود «بيتك» مزاولة اعماله من خلال جميع مواقع «بيتك» يوم الثلاثاء، الموافق 28 الجاري.

ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر امكانات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد على 80% من الخدمات والأعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي.

وتضم فروع KFH GO جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب أجهزة للصرف الآلي والايداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الايداع النقدي 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة.

كما تتميز الخدمات المصرفية الإلكترونية في «بيتك» بكفاءتها العالية بالاضافة الى السهولة والامان، حيث يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات المصرفية الالكترونية التي ينفذها عملاء «بيتك»، عبر KFHonline على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل.



وشملت العمليات المصرفية الالكترونية: فتح حساب مصرفي اونلاين للمواطنين والمقيمين للانضمام لعملاء «بيتك» دون زيارة الفرع، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء ودائع، واضافة مستفيدين، واستعلام عن رصيد، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، واجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وطلب التمويل، وفتح حساب، وطلب بطاقة الخير، وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة، والتبليغ عن بطاقة مفقودة سواء كانت ائتمانية او سحب آلي، ومعرفة الالتزامات التمويلية وعدد الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، وخدمة الحصول على ملخص أرصدة الحسابات والودائع وإدارة حسابات الأبناء من خلال خدمة «بيتي أون لاين» وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الالكترونية.