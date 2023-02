وقعت «Ooredoo business»، الشريـــك التكنولوجــي الموثوق لحلول التكنولوجيا والأعمال، مذكرة تفاهم مع My Rateb للتعاون في تقديم خدمات مالية جديدة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين وحضور عصام الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة My Rateb.



ويعد My Rateb هو حل الدفع عبر المحفظة الإلكترونية، حاليا ضمن البيئة الرقابية التجربية لدى بنك الكويت المركزي، وسيقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول في السوق الكويتي.



وسيقدم التطبيق حلولا فعالة وسلسة لكل من صاحب العمل والمستفيد لإنشاء حسابات وتسوية مستحقاتهما، وسيعمل My Rateb App كجسر بين Ooredoo الكويت وقاعدة عملاء My Rateb لربط كل من نطاق جديد من الخدمات والمنتجات لعملاء Ooredoo الكويت وMy Rateb.



وستشترك الشركتان في تقديم تقنيات مالية مبتكرة وقوية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو أن تصبح مركزا تكنولوجيا وماليا ومتبنيا للتقنيات المتقدمة رقميا، مما يجعل المعاملات المالية أكثر سلاسة.

وستكون هذه الحلول الممكنة رقميا لخدمة العمالة المنزلية وذوي الأجور المنخفضة من خلال التكنولوجيا، والاستفادة من الخدمات المبتكرة بكل سهولة وآمن وخصوصية من حيث التجربة والاستخدام. يوفر هذا التطبيق منصة شفافة للعلاقة بين صاحب العمل والموظف.



وبهذه المناسبة، قال البابطين «سنواصل في Ooredoo تزويد عملائنا بالخدمات والتقنيات الحديثة التي تلبي متطلبات جميع القطاعات في السوق المحلي وتلبي احتياجات كافة متطلبات الأفراد اليومية.

ونحن كشركة اتصالات نسعى دائما للريادة في قطاع التقنيات والحلول المالية. هذه الشراكة هي فرصة مميزة لتزويد قاعدة العملاء بتقنيات حديثة ومبتكرة وتجربة جديدة مصممة خصيصا لهم».



من جانبه، قال عصام الدخيل «أود أن أشكر Ooredoo لكونها صاحبة الرؤية في الشراكة معنا لتقديم مثل هذه الحلول لسوق العمل، التي ستمكننا من تطوير ووضع حلول لتغيير قواعد اللعبة لجميع القطاعات داخل سوق العمل.

نظرا لأن تجربة العملاء والموظفين تمثل أولوية قصوى لدى Ooredoo، فإننا نتطلع إلى مساعدتهم من خلال حلولنا والتقنيات المتقدمة رقميا لتقديم تجارب مبتكرة لعملائهم. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشكر بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر ورؤيته في دفع عجلة الابتكار والشمول المالي».