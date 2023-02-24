

أعلن البنك التجاري عن عرض جديد مع ديلفرو «Deliveroo» وطلبات «Talabat» وهما من المنصات الرائدة المستخدمة على نطاق واسع في طلبات الطعام عبر الانترنت في الشرق الأوسط، وذلك حتى 26 فبراير 2023 تزامنا مع فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية.



وعن تفاصيل هذا العرض، قالت بدور بوخمسين رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والمسبقة الدفع، حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم فوري بنسبة 25% عند الطلب من Deliveroo وTalabat خلال عطلة العيد الوطني وعيد التحرير، وتابعت بوخمسين مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لضمان راحة ورضا عملائه عند تسوقهم عبر المواقع التجارية العالمية والمحلية.



وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت بوخمسين أنه يمكن للعملاء الدخول على تطبيقي Deliveroo وTalabat أو زيارة موقعهم للحصول على الخصم واختيار البطاقة الائتمانية أو المسبقة الدفع لإتمام العملية، حيث يتم منح الخصم على الفور عند الدفع بأي من بطاقات التجاري الائتمانية أو المسبقة الدفع المسجلة على تطبيق Talabat، وعند ادخال رمز الخصم CBKFEB على تطبيق Deliveroo علما بأن الحد الأدنى للطلب هو 5 دنانير كويتية، منوهة أن هذا العرض متاح حتى يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023.



.. ومستمر باستقبال عملائه بفرعي «المطار» و«الأفنيوز»



أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة العيد الوطني ويوم التحرير يومي الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 فبراير 2023، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء.



كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.



ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk.com، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل. هذا، وسوف يباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.



وبهذه المناسبة، يهنئ البنك التجاري الكويتي الجميع بعطلة الأعياد الوطنية، وكل عام وكويتنا الغالية بخير.