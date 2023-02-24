

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز غادة عبدالله البسام في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار والذي أقيم يوم الاثنين الماضي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب الأسبوعي، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حال توافر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط.



والبنك الأهلي الكويتي يشجع الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، فكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.



.. والبنك يعطل أعماله بمناسبة «الوطني والتحرير»



بمناسبة عيدي الوطني والتحرير، أعلن البنك الأهلي الكويتي انه سيعطل أعماله اعتبارا من يوم الأحد 26 حتى الإثنين 27 الجاري، على أن يستأنف البنك أعماله المعتادة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.



وسيواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام عبر الموقع الإلكتروني eahli.com، وعن طريق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك الأهلي الكويتي، كما يمكن للعملاء القيام بالعديد من المعاملات المصرفية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» الهاتفية على الرقم 1899899.



وبهذه المناسبة، يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم وكافة المقيمين.