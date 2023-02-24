

يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.



ونشر بنك الكويت الوطني مؤخرا محتوى توعويا عبر كل صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف زيادة الوعي لدى الجمهور بمختلف أساليب الاحتيال الإلكترونية التي تستهدف سرقة البيانات المصرفية للعملاء.



وتضم الحملة رسائل بهدف رفع الوعي المجتمعي بمبادئ الأمان على الإنترنت لحماية كلمات المرور الخاصة بالعملاء، وكيفية الحماية من الرسائل الاحتيالية واختراق التطبيقات المصرفية والانتباه للعمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، مع ضرورة اتباع إرشادات البنوك ونشرات بنك الكويت المركزي.



تهدف الحملة أيضا إلى تعريف العملاء بكيفية حماية حساباتهم من أساليب الاحتيال المتعددة باستخدام كلمات مرور قوية وطويلة يصعب تخمينها وتحتوي على حروف وأرقام ورموز مع ضرورة تغييرها من حين إلى آخر.



وشددت الحملة على ضرورة عدم مشاركة البيانات المصرفية مع أي شخص، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الأخرى التي من شأنها حماية سرية كلمات المرور، مثل إخفاء إدخال الرقم السري باليد عند إجراء عمليات مصرفية من خلال أجهزة الصراف الآلي.



ويحرص الوطني دائما على توفير أساليب مبتكرة تعزز نشر الثقافة المالية لدى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، إضافة إلى تسخير إمكانات البنك الهائلة في التواصل مع العملاء، بما فيها كل قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى بنوك الكويت.