

تزامناً مع حلول الأعياد الوطنية، يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال العطلة الرسمية يومي الأحد والاثنين الموافق 26 و27 فبراير عبر أجهزة EBM في أفرع الأفنيوز والمطار وكيفان وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.



إضافة إلى استمرار خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأونلاين. بالإضافة إلى ذلك سيستمر فرع المطار في العمل على مدار الساعة خلال العطلة.



وأفاد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد بأن بنك وربة مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة وتوفير كل الخدمات المصرفية لعملاء البنك بما فيها خدمات أجهزة EBM، حيث تقدم هذه الأجهزة مجموعة من الحلول المصرفية المتنوعة عبر أفضل التقنيات الآمنة.



هذا، وسيستأنف بنك وربة تقديم خدماته المصرفية عبر كل فروعه المصرفية بعد انتهاء الإجازة الرسمية مباشرة وذلك يوم الثلاثاء المقبل.