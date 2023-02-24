على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على الزلزال الكبير الذي دمر مدينة أنطاكيا التركية والذي تبعه زلزال كبير آخر الاثنين الماضي، لايزال مصطفى قزاز يمكث بالقرب من أنقاض مبنى أسرته المنهار، رافضا التحرك حتى بعد انتهاء البحث عن جثامين والده وشقيقه وشقيقته.



وجلس قزاز وحيدا وسط الظلام على الأرض أمام المبنى الذي كانت تعيش فيه أسرته، وقال إن عمال الاغاثة «عملوا لفترات طويلة ونبشوا المبنى بأكمله».



وأضاف «أخبروني أن العمل قد انتهى. لم يعد هناك أحد. يقولون لي إن أخي وأختي وأبي ليسوا هنا. كيف يمكن ذلك؟»



وأعلنت السلطات انتهاء أعمال الإغاثة في عشرة أقاليم ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات في السادس من فبراير وأودى بحياة نحو 50 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سورية.



ولكن جهود الإنقاذ توقفت الثلاثاء الماضي وأصبح وسط مدينة أنطاكيا يشبه المكان المهجور.



ولم يبق على الأرض سوى الطين الذي خلفته الحفارات بينما كانت تزيل حطام المباني المنهارة.



وفي أثناء جلوسه على كرسي بجوار خيمة يبيت فيها منذ 15 يوما، قال قزاز وهو يمسك رأسه ويبكي «سأنتظر هنا طوال حياتي. لن أغادر».



وأضاف «كنت أعرف ما لا يقل عن 250 شخصا في هذا الشارع. الآن جميعهم لقوا حتفهم» في إشارة إلى شارع رئيسي في أنطاكيا حيث كانت تعيش أسرته.



ووصل قزاز (25 عاما) إلى تركيا قادما من سورية مع أسرته منذ خمس سنوات وانتقل للعيش في إقليم طرابزون شمال شرق البلاد حيث كان يعمل مترجما في قطاع السياحة. وزار قزاز أنطاكيا في اليوم السابق للزلزال من أجل الاطمئنان على أسرته لأول مرة منذ سنوات.