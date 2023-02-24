عشية الذكرى السنوية الأولى لحربه على أوكرانيا، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطوير «الثالوث النووي»، مؤكدا أن روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز قواتها النووية من خلال نشر صاروخ «سارمات» الباليستي العابر للقارات، إضافة إلى صواريخ أسرع من الصوت وغواصات نووية جديدة.



وقال بوتين في خطاب نشره الكرملين بمناسبة يوم المدافع عن الأرض أمس: «كما هو الحال في السابق، سوف نولي اهتماما متزايدا لتعزيز الثالوث النووي». ويعتمد الثالوث النووي على تطوير قدرات إطلاق الأسلحة النووية برا وبحرا وجوا.



وأوضح الرئيس الروسي إنه سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات العام الحالي. حيث كان من المفترض نشر تلك الصواريخ العام الماضي.



بالإضافة إلى ذلك، قال بوتين إن روسيا ستواصل الإنتاج الضخم لأنظمة «كينغال» الجوية فرط صوتية وستبدأ في إنتاج كميات كبيرة من صواريخ «زيركون» الأسرع من الصوت التي تطلق من البحر.



وأشار الى أن روسيا ستطور جميع المعدات التقليدية للقوات المسلحة وستعمل على تحسين التدريب وإضافة معدات متطورة، وستعزز صناعة الأسلحة وترقية الجنود الذين أثبتوا كفاءتهم في المعركة.



واعتبر بوتين أن الجيش هو «ضامن» استقرار الدولة الروسية، وقال في فيديو قصير بالمناسبة إن «جيشا وبحرية عصريين وفعالين هما ضمانة لأمن بلد وسيادته، ضمانة لنموه المستقر ومستقبله».



في المقابل، اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده «ستنتصر على القوات الروسية الغازية». وقال زيلينسكي في كلمة على منصات التواصل الاجتماعي عشية الذكرى الاولى للحرب على بلاده «لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، هذه الحرب إلى أرضنا».



من جهته، شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على أن بلاده لن تستخدم الطائرات المقاتلة الغربية من أجل ضرب أهداف داخل روسيا.



وقال كوليبا في تصريح خاص لقناة «سكاي نيوز» البريطانية إن أوكرانيا في حاجة إلى الطائرات من أجل إنهاء الحرب، مشيرا إلى «أننا نستخدم الأسلحة التي نحصل عليها من الشركاء من أجل ضرب روسيا داخل الأراضي المحتلة بأوكرانيا».



في هذه الأثناء، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة التي جاءت تزامنا مع مرور عام على نشوب الحرب في أوكرانيا، طرفي النزاع والمجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بقيم ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإلى أن «تكون هذه الحرب وهذه المعاناة التي عاشها الملايين خلال العام الماضي- بمنزلة تذكير لنا جميعا بأن الحلول العسكرية لن تنهي هذه الأزمة»، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.



وحذر كوروشي من أن خطر اندلاع الحرب النووية لايزال يلوح في الأفق، وكذلك مخاطر وقوع حادث نووي، مشددا على أن هذا التهديد لا يقبله الضمير، لما له من تداعيات عالمية كارثية محتملة، وقال: «لا يمكن الانتصار في الحرب النووية ولا ينبغي خوضها على الإطلاق».