

القاهرة ـ ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إن إجمالي قيمة جدية حجز الأراضي بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين في الخارج، بلغت حتى الآن 142 مليون دولار (109 ملايين دولار تحويلات أولية و33 مليون دولار استكمالات).



وأوضح أن اللجنة المختصة بمشروع بيت الوطن، تعمل حاليا على مراجعة أوراق التخصيص، للبدء في تسجيل التحويلات، وتخصيص الأراضي للحاجزين، طبقا للقواعد المعمول بها في المشروع، وفي ضوء تيسيرات السداد الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأشار وزير الإسكان إلى أن 1477 حاجزا ممن قاموا بتحويل استكمال قيمة جدية الحجز، اختارو البديل الأول للسداد، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وينص على أنه يتم تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري، وسداد الدفعة المقدمة 25% من قيمة الأرض بالدولار الأميركي، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط.