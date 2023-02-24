

القاهرة - هالة عمران



أكد د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن آليات تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة، ستتم بشكل إلكتروني بدون تدخل أي عنصر بشري، بنظام الـ rubrics، لضمان العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص، وستقيس الأسئلة المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح نموذجا استرشاديا كاملا للامتحان على موقع الوزارة يحاكي امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة.



وذكر بيان صادر عن الوزارة ان ذلك جاء خلال قيام د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امس، بتفقد أكاديمية السويدي الفنية للتعليم الفني المتميز، ومدرسة اللغات الرسمية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يرافقه د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعملية التعليمية، والاطمئنان على انتظام الفصل الدراسي الثاني.



ورافق د. رضا حجازي خلال الزيارة د. راندة شاهين رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام، ود.عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.



وأكد د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي نقطة مضيئة في التعليم المصري، مؤكدا سعي الوزارة للتوسع في هذه النوعية من المدارس.



وشدد الوزير خلال تفقده أكاديمية السويدي الفنية للتعليم الفني المتميز، على أهمية تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، ودوره في بناء الصناعة المصرية.