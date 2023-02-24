

القاهرة - محمد صلاح



تنتظر جماهير السينما بدء إنتاج الجزء الثاني للعديد من الأعمال السينمائية لعدد من الأفلام الكوميدية التي حققت نجاحا ساحقا جماهيريا وفنيا منذ عشرات السنوات وتسببت في ميلاد نجوم كبار، ورغم صعوبة إعادة ظهور هذه الأفلام لأسباب مختلفة منها وفاة بعض نجومها وصعوبة الجمع بين نجوم كبار في عمل واحد، «الأنباء» ترصد أهم هذه الأعمال ومشاكلها وكواليسها.



كشف مدحت العدل مؤلف فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» انه اقترب من الانتهاء من المشاهد الأخيرة لواحد من أهم الأفلام التي تم تقديمها في السينما المصرية وحقق أرقاما قياسية، وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة مطالبة جماعية من جمهور وعشاق محمد هنيدي بضرورة إنتاج الجزء الثاني، ويدور حول أبطال الفيلم بعد تخرجهم وزواجهم.. وان كافة نجوم العمل سيكونوا متواجدين.



بعد إعلان الفنان مصطفى قمر الانتهاء من كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» والذي يأتي بعنوان «أولاد حريم كريم» وتدور فكرته حول أن أولاد أبطال العمل كبروا، وسيؤدي نجله تيام دور ابنه، خاصة أنه يدرس المسرح في الجامعة الأميركية. وسيشهد غياب الفنان الراحل طلعت زكريا احد اهم أبطال الجزء الاول.. الفيلم بطولة داليا البحيري وريهام عبدالغفور وبسمة وعلا غانم.



وأعلن الفنان أحمد حلمي عن انشغاله بالإشراف على سيناريو الجزء الثاني من فيلم «كده رضا» وسيشارك فيه أبطال الجزء الأول منة شلبي وخالد الصاوي وعدد من النجوم كضيوف شرف، وكان رواد السوشيال ميديا قد طالبوا حلمي بظهور الجزء الثاني.



رغم رحيل الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين منذ سنوات، إلا أن المخرج مجدي الهواري قرر تقديم جزء ثان من فيلم «الناظر»، وحتى الآن يسعى المؤلف مع المؤلف أحمد عبدالله والمخرج المنتج لإيجاد حل لغياب البطل وهشام سليم وحسن حسني، وكذلك صعوبة تواجد أحمد حلمي ومحمد سعد في الجزء الثاني، ولكن الأمر ما زال يبحث عن حل سحري.