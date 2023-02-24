

John Wick: Chapter 4



بعد اكتشافه الطريقة التي ستمكنه من القضاء على المجلس الأعلى واستعادة حريته، يجد جون ويك نفسه في مواجهة مع عدو جديد تدفعه للشك حتى في أصدقائه القدامى. الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، بطولة كيانو ريفز، دوني ين، بيل سكارسغارد، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 20 ابريل المقبل.





Shazam! Fury of the Gods



ستكمل العمل مغامرة المراهق بيلي، والذي يتحول إلى بطل خارق بالغ يُدعى شازام، ويجد نفسه في مواجهة مع الآلهة. الفيلم من إخراج ديفيد اف ساندبيرغ، بطولة زكاري ليفي، هيلين ميرين، آشر أنجيل، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 16 المقبل.