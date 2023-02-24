انتهت المرحلة الرابعة في عالم مارفل السينمائي بفيلم «Wakanda Forever» الذي بعث أملا في قلوب محبي هذا الكون السينمائي الفسيح بعد مستويات متفاوتة للأعمال التي سبقت ذاك الختام ليبدأ فيلم Ant-Man الجديد والذي يحمل عنوان Quantumania المرحلة الخامسة التي وعدت أن تقدم لنا الوجه الحقيقي للشرير الجديد كانغ بعد أن شهدنا مستوى خطورته ولكن على استحياء، حيث ظهر ذلك في مسلسل «Loki» ويجب على بطلنا «انت مان» وعائلته مواجهة كانغ وسط رحلة مجنونة داخل البعد الكمي في مغامرة تحوم حولها الشكوك لمستقبل «سكوت»، وتطلعات عالية لعصر جديد من الشر مع أحد نسخ كانغ.

بعد أن فقد سكوت خمس سنوات من حياته محبوسا داخل البعد الكمي وبعيدا عن ابنته كاسي. يحاول أن يعيش حياة عائلية طبيعية وسط صعوبات كانت هي الجوهر الأساسي للفيلم خلف كل محاولات التوسع للعالم السينمائي التي تم تقديمها في إطار البعد الكمي والشرير الجديد.

يلجأ الفيلم إلى اصطدام قناعات «سكوت» بإبنته وعلاقته معها كلما أراد التباطؤ في الأحداث والعودة إلى الإنسانية وسط جنون مغامرات أبطالنا، مما يجعل الرحلة أكثر عاطفية للمشاهد، ونلاحظ صفات تربط كل من سكوت وكاسي، مما يجعله يرى نفسه القديمة فيها وهذا ما يخيفه كثيرا ويناقض أسلوبه الجديد في الحياة تحت أضواء الشهرة بعد نجاح كتابه الذي روى من خلاله قصصه مع الافنجرز وحربهم ضد ثانوس.

يرافق بطلنا كل من جانيت، هوب، هانك، وصاحبة القدرات الجديدة كاسي لانغ. حظيت جميع تلك الشخصيات بمشاهد ترفع مستوى الدراما والتعقيدات في الفيلم، ولكن للأسف ليس لبناء شخصياتهم مستقبلا.

إذ كانت القصة وتفاصيلها هي المحور الأكبر في الفيلم على حساب بناء تلك الشخصيات والتقدم بها مضيا نحو المرحلة الجديدة من عالم مارفل، فجانيت على سبيل المثال هي أحد أكثر شخصيات مارفل إثارة للاهتمام في الكوميكس بالنسبة لكثير من المتابعين، فقصصها البارزة والمليئة بالمشاكل النفسية والمعقدة مع هانك شاهدة على ذلك، ومع ظهورهم معا للمرة الثانية في هذا الفيلم، لم يتم التطرق إليها وتم الاكتفاء باستخدامهم أداة لسرد قصة الفيلم والشرير الرئيسي.

وكذلك الأمر مع هوب التي تشارك آنت مان بطولة العمل بسبب تواجد اسمها في العنوان، ولكن دورها لم يكن كبيرا ويكاد لا يكون ملحوظا.

لم يكن لواسب أي فرص للنمو بجانب سكوت أو خوض أي صراعات درامية ترفع من أهمية الشخصية في الفيلم. بل اقتصر دورها على عدة مقتطفات بطولية وليس أكثر من ذلك، لكن مازالت هناك فرص لظهور قادم لتلك الشخصيات وخصوصا هوب وكاسي، حيث طرح سؤال على رئيس إستديوهات مارفل كيفن فايغي حول ما إذا كانت شخصية واسب ستحصل على عمل مستقل مستقبلا، وكان رده هو «جميع الاحتمالات موجودة».

ولا يخفى على أحد دور كاسي لانغ المهم في فريق الافنجرز المستقبلي «Young Avengers» والذي ينتظره المتابعون بكل شغف لاحتوائه على العديد من الشخصيات المثيرة للاهتمام مثل كاسي لانغ التي قد تتبنى أحد اسميها اللذين اشتهرت بهما في الكوميكس وهما «Stinger» و«Stature»

البعد الكمي عالم ليس بجديد على عشاق عالم مارفل، إذ لم يخل أي فيلم من سلسلة «Ant-Man» من معلومات أو رحلة قصيرة داخل ذلك العالم الشاسع، ولكن يختلف الأمر كثيرا هذه المرة، حيث تقع مغامرات أبطالنا في أعماق البعد الكمي مما أدى إلى احتمالات لا نهائية من المخلوقات والقصص والشخصيات الجديدة، ولم يهدر الفيلم ذلك، فقد شاهدنا استلهامات كثيرة للمخلوقات من عدة سلاسل في هوليوود أبرزها شخصيات أشبه بمخلوقات «Jawas» التي ظهرت في سلسلة «Star Wars» الشهيرة، حيث استطاعت تلك الشخصيات حمل ثقل المشاهد الكوميدية بشكل بارع عن سكوت الذي يمر بأزمة عائلية وشرير يهدد حياة الجميع.

لم يكن وقوع معظم الأحداث في العالم الكمي وتواجد الكثير من المؤثرات البصرية أمرا سلبيا مثلما توقع البعض، بل قدم هذا العالم مشاهد خلابة تتميز بأجواء وطقوس مختلفة يتماشى كل منها مع المخلوقات والشعوب التي تعيش فيها، وذكر المخرج بأن الاستلهامات كانت عديدة وأحدها كانت صورا مجهرية للإلكترونات.

كانت تلك التصريحات أحد الأدلة على الشغف الكبير لطاقم العمل لبناء ذلك البعد الشاسع، بمساحات واسعة وأجواء مختلفة وخلابة، كان البعد الكمي أرضا لعدة معارك ومشاهد ملحمية تتضمن كما هائلا من الشخصيات، لم يقل مستوى المشاهد بصريا رغم ازدحام مشاركيها، وقدمت فوضى رائعة بتوظيف ممتاز لقدرات الشخصيات والتناغم بينها. ورغم الفارق الشاسع بين قوى كل من كانغ وآنت مان، أبرزت المشاهد القتالية قدرات سكوت العقلية على تقليص الفوارق مستخدما التقنيات المتواضعة مقارنة بكانغ، ولكن بدوافع كبيرة وشخصية جعلته يصل لأقصى مراحل القوة لديه وبشكل لم نره من قبل.

وبما أننا نتحدث عن الأشرار، حصل MODOK أخيرا على فرصته للظهور الحي الأول في عالم مارفل بعد سنوات من المطالبات، والذي يلعب دور السلاح الأول للقتل لدى كانغ.

لدى مارفل عادة في إعادة تدوير الشخصيات القديمة وتغيير قصة منشأ بعــض الشخصيات الجديـــدة ومودوك مثال حي على ذلك، إذ أعادت مارفــل شخصــية داريـــن كروس والمعروف باسم «Yellowjacket» مــــن الفيلم الأول من سلسلة «Ant-Man» الذي انتهى به المطاف محبوسا في البعد الكمي.

كان قد تسبب مظهر رأس شـخصيــــة مودوك بالكثير من الضجة بعد ظهوره في أحـد العـــروض التشويقية للفيلــم، وذلك بعدما كانت المؤثرات البصرية حديث الناس في المرحلة الرابعــة وبالتحديد فــي أعمال مثل مسلسل «She-Hulk: Attorney at Law» الذي عانى من سوء المؤثرات البصرية لبطلته الرئيسية، ولا نظن أن تلك الآراء ستختفي مع مودوك، بل قد تزداد بسبب توجه الشخصية المفاجئ وسط أحداث الفيلم، بالرغم من أن مارفل حاولت تفادي الأمر بتصميم قناع ذهبي ترتديه الشخصية في معظم ظهورها، فقد عرف مودوك بأنه سلاح فتاك مصمم للقتل وليس لأي شيء آخر، فلذلك التوجه الذي تم اتخاذه للشخصية كان مخاطرة كبيرة لم توفق فيها استديوهات مارفل هذه المرة.

في المقابل، تم تقديم الشرير الأكبر في عالم مارفل السينمائي حاليا بشكل ممتاز يجعل الجميع يتطلع لرؤية المزيد منه مستقبلا. منذ أولى لحظات الفيلم يزداد الترقب لحظة بعد لحظة لظهوره الأول.

كان لدى عشاق مارفل تخوف كبير من تقديم شخصية كانغ في مسلسل لوكي وباسم «He Who Remains» لم تكن تلك الثقة في مدى اختلاف نسخ كانغ عن بعضها موجودة حتى ظهرت نسخة كانغ الغازي في هذا الفيلم وأثبتت عكس ذلك تماما، بقصة وتاريخ مدروس يربطه مع أبطالنا والعالم السينمائي منذ عشرات السنين، وتشويقة أخرى لتأكيد وجوده لفترة طويلة مستقبلا.

لم يكن تصميم الشخصية رائعا فحسب، بل أداء جوناثان ميجورس هو العلامة الفارقة، حيث خطف الأضواء في كل مشهد وأعطى الانطباع الحقيقي بأنه خاض رحلة أطول من التي خضناها مع الأعمال في عالم مارفل، وذلك الكم الهائل من المعرفة والخبرة تمثلت في تعابير وجه ميجورس بكل إتقان، لكن بالرغم من كل ذلك الإتقان والتقديم، لم تنج هذه النسخة بالتحديد من شخصية كانغ من الهدر غير المبرر أمام قطار القصة الكبرى للعالم السينمائي الذي ضحى بالعديد من الفرص لأجل الإبقاء على وضوح الصورة الكبيرة.

في النهاية يجب القول بأن عشاق عالم مارفل على موعد مع شخصيات متعددة ومتقنة من ممثل متمكن يبعث الرعب في قلوب المشاهدين.









