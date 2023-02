يحـمــل شـهـــر فبراير كل عام مناسبة تعد من أهم المناسبات السنوية، إنه شهر عيد الحب أو الفالنتاين الذي لا يمكن لمنصات المشاهدة وصناع الأعمال الفنية إهماله، سواء كان لديك من تحتفل معه أو كنت أعزب، فإن أفلام عيد الحب موجودة لتذكرك بما تفتقده أو لتجعلك ممتنا أنك ما زلت وحيدا.



تصنف هذه الأفلام كأفلام رومانسية كوميدية أو ROM COMS أي أنها مزيج من قصة حب لطيفة وكوميديا مميزة، لقد كانت هذه الأعمال هي الأكثر شعبية خاصة بين المراهقين والشباب، بل إن بعضها يعد من أفضل ما قدم في السينما مـــثل فيلم: 10 things I hate about you الذي يعد تحفة سينمائية خالدة، وبكل تأكيد لن تفوت منصة نتفليكس فرصة عيد الحب، حيث قدمت لمشاهديها فيلما رومانسيا من نوع خاص هو Your place or mine، والذي على الرغم من نسب المشاهدة المرتفعة، وطاقم التمثيل القوي، لم يحصد أي إعجاب من قبل النقاد، الفيلم من إخراج وتأليف ألين بروش ماكينا وبطولة ريس ويذرسبون، آشتون كوتشر



تبدأ أحداث الفيلم في عام 2003 حيث يلتقي ديبي وبيتر، الشابان المفعمان بالأحلام، يريد بيتر أن يصبح كاتبا مشهورا، أما ديبي فترغب في أن تصبح محررة أدبية، ويقضيان معا ليلة واحدة، بعد ذلك تقفز الأحداث بالزمن عشرين عاما، حيث يتضح أن ديبي وبيتر أصبحا أعز أصدقاء، بيتر مقيم في نيويورك في منزل فخم للغاية، أما ديبي فإنها مقيمة في لوس أنجلوس وتعمل في المحاسبة كي تعيل ابنها، بعد أن انفصلت عن زوجها جيمي متسلق الجبال، وعلى الرغم من المسافات الشاسعة يبدو واضحا أن علاقة ديبي وبيتر مميزة وقوية. ونترك لكم متعة المشاهدة.