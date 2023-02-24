

هادي العنزي



وصل البلاد صباح أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة، عائدا من العاصمة القطرية (الدوحة)، بعد مشاركته في «النافذة الثانية» المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة السلة المزمع إقامتها في إندونيسيا عام 2025.



واختتم «أزرق السلة» مشاركته الآسيوية بالتفوق على المنتخب القطري 76-57 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول في صالة لوسيل الدولية بالمدينة الرياضية بالدوحة، ليرفع الأزرق رصيده 7 نقاط بالمركز الخامس، ولم يكن الفوز على فريق البلد المضيف كافيا ليتأهل الأزرق إلى الدور الثاني، حيث تأهلت المنتخبات الأربعة الأوائل في الترتيب، وهي تواليا، العراق (9 نقاط)، وقطر (8 نقاط)، والإمارات (8 نقاط)، وفلسطين (8 نقاط)، فيما حل المنتخب العماني في المركز السادس.



وقد أقيمت التصفيات التمهيدية على مرحلتين، بمشاركة 18 منتخبا، مقسمة بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، بحيث تتأهل 8 منتخبات إلى التصفيات الرئيسية، لتنضم إلى المنتخبات الـ 16 التي ضمنت التأهل، بعدما خاضت في وقت سابق نهائيات بطولة كأس آسيا 2022.



وجاءت آخر مواجهات الأزرق في «النافذة الآسيوية» بأفضلية واضحة على مستضيفه القطري، فأنهى النصف الأول من المباراة متقدما 37-30، وضاعف من سيطرته في الربعين الثالث والرابع، ليحسم القمة الخليجية بفارق 19 نقطة.