

حقق فريق جامعة الخليج للبنات لكرة السلة لقب دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم وتختتم 6 أبريل المقبل.



وتصدر فريق الخليج جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات بينما جاءت الجامعة الأمريكية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من فوزين وهزيمة، وحل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في المركز الثالث، جاء ذلك خلال المنافسات التي أقيمت على صالة الجامعة الأمريكية بمشاركة 4 فرق تنافست بنظام الدوري من دور واحد.



من جانبها، أكدت د.مشاعل العبيد رئيس اللجنة الفنية لكرة السلة بنات أن المنافسات هذا العام شهدت ندية وحسمت في الثواني الأخيرة خلال المواجهة الختامية التي جمعت جامعة الخليج مع الجامعة الأمريكية.



وأضافت أن هناك تطورا كبيرا في أداء اللاعبات عن النسخة الأولى للدورة ونتطلع إلى تطويرها بزيادة عدد المشاركين من أجل زيادة عدد المباريات للمساهمة في رفع المستوى الفني البدني للاعبات بالإضافة إلى زيادة مساحة المنافسة. من جانبه، قال د.سلمان حاجي نائب رئيس اللجنة العليا للشؤون الفنية إن دوري كرة القدم العشبي للرجال سينطلق في الأول من مارس المقبل على ملاعب الهيئة العامة للتعليم بمشاركة 12 كلية وجامعة من خلال دوري من دوري واحد.