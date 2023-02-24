

يعقوب العوضي



تعادل منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين مع المنتخب المغربي في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس في إطار منافسات البطولة العربية للناشئين المقامة في الأردن، ويلتقي الأزرق اليوم في الـ 3:00 عصرا مع المنتخب السعودي.



من جانب آخر، غادر منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية إلى تايلند مساء أول من امس، وترأس الوفد أمين السر قايد العدواني ورافقه عضو مجلس الادارة طلال العتيبي ومحمد الخميس مدير المنتخبات والإداري عبدالله بولند والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني إسماعيل عبدالقدوس ومساعده مساعد الرشيدي وأيمن الشيخ والجهاز الطبي بقيادة مهدي بكوش.



إلى ذلك، فاز القرين على الفحيحيل بنتيجة 26-25 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس في إطار منافسات الجولة 15 من دوري اليد الممتاز ورفع رصيده الى 4 نقاط فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بـ 10 نقاط.



وفي لقاء آخر، فاز كاظمة على اليرموك 33-29 ورفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد اليرموك عند 5 نقاط، وتتوقف بطولة الدوري حتى 25 مارس المقبل، وذلك لمشاركة المنتخبات الوطنية في عدة بطولات دولية.