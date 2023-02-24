

يعقوب العوضي



خسر كاظمة من النصر البحريني بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما مساء امس ضمن منافسات المجموعة الاولى في بطولة الأندية العربية الـ 41 للكرة الطائرة المقامة في القاهرة، وارتفع رصيده الى 4 نقاط في المركز الرابع. وسيلتقي البرتقالي اليوم مع السويحلي الليبي في الثانية ظهرا، ولايزال أمله في الصعود الى دور الثمانية قائما، حيث يتأهل من كل مجموعة أول 4 فرق، ويحتاج كاظمة لتعزيز حظوظه بالفوز على السويحلي ثم على الصداقة الفلسطيني الذي سيلتقيه في الرابعة عصر غد في ختام منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الاولى.



من جانب آخر، اصدر اتحاد الطائرة جدول منافسات بطولة الكأس التي ستنطلق 16 مارس المقبل ويفتتحها فريقا برقان والشباب.