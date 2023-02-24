

ناصر العنزي



تدخل المنافسة بين فرق دوري زين الممتاز ذروتها اليوم في انطلاق الجولة الـ 16، حيث تشهد مواجهة من الوزن الثقيل تجمع الكويت المتصدر والمتأهل لدور الـ 6 برصيد 30 نقطة مع القادسية الخامس بـ 22 نقطة على ملعب محمد الحمد، فيما تقام غدا السبت مواجهتان ستغيران من ترتيب الفرق، حيث يلتقي الفحيحيل السادس برصيد 20 نقطة مع العربي الثاني بـ 25 نقطة على ستاد جابر الدولي، فيما يستضيف كاظمة وله 22 نقطة التضامن الذي يحل في المركز قبل الأخير بـ 14 نقطة على ستاد الصداقة والسلام.



وتختتم الجولة الـ 16 بعد غد الأحد بلقاءين، حيث يستضيف النصر بـ 18 نقطة السالمية المتأزم بـ 16 نقطة، ثم يلتقي الجهراء برصيد 22 نقطة مع الساحل الأخير بـ 12 نقطة على ملعب مبارك العيار.



صراع متجدد



ويتجدد الصراع اليوم بين الخصمين الدائمين الكويت والقادسية، فالأبيض أول فريق تأهل لدور الـ 6 ويسعى اليوم إلى تأكيد صدارته التي حافظ عليها طويلا، ومازال الأبيض يفتقد خدمات مهاجمه التونسي ياسين الخنيسي الغائب منذ فترة بسبب الإصابة، إلا انه ما زال محافظا على صدارته للهدافين بـ 11 هدفا، فيما يدخل القادسية اختبارا صعبا إذ إن تعثره قد يفقده مقعدا في المراكز الأولى الـ 6 في ظل منافسة الجهراء والفحيحيل على هذه المقاعد، إذ تبقت جولتان قبل الختام، والأخيرة منهما مع غريمه العربي، لذلك وجب على الأصفر أداء مهمته بنجاح.



العربي والفحيحيل غداً



ويخــــوض العربــــي والفحيحيل غدا السبت مواجهة لن تكون سهلة للأخضر الذي يتمنى خسارة الكويت أمام القادسية للاقتراب منه في النقاط قبل الحسم بجولتين، إذ ان خصمه الفحيحيل لن يكون صيدا سهلا بعدما تطور مستواه كثيرا بقيادة المدرب فراس الخطيب وأصبح منافسا على التأهل لدور الـ 6. وفي المباراة الثانية يسعى كاظمة لتعويض خسارته من الكويت في الجولة الماضية للبقاء في دائرة الأضواء فيما يحاول التضامن الهروب من القاع.



وفي مباراتي بعد غد الأحد، فإن الفرق الأربعة النصر والسالمية والجهراء والساحل تبحث عن النقاط الثلاث لتحسين مراكزها مع أفضلية للجهراء والنصر في المنافسة على البقاء في المراكز الـ 6.