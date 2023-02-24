

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، إذ يلتقي فولام مع وولفرهامبتون، على أن تستكمل مباريات الجولة غدا السبت، حيث يواجه أرسنال المتصدر برصيد 54 نقطة، فريق ليستر سيتي الرابع عشر بـ 24 نقطة، فيما يلتقي مان سيتي الثاني بـ 52 نقطة مع بورنموث المهدد بالهبوط بـ 21 نقطة.



ويسعى ليفربول التاسع بـ 35 نقطة إلى تعويض الخيبة الأوروبية عندما يواجه كريستال بالاس الثاني عشر بـ 26 نقطة، ويلتقي أيضا وست هام مع نوتينغهام فورست، وليدز مع ساوثهامبتون، وإيفرتون مع أستون فيلا، ونيوكاسل مع برايتون. ويحاول أرسنال مواصلة حملة استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، بعدما ضرب بقوة منذ بداية الدوري، وحافظ على صدارته، إذ يسعى إلى تجاوز منافسه ليستر سيتي، والابتعاد عن مطارده الأول مان سيتي، الذي يحاول الاستفادة من تعثر «المدفعجية»، وتجاوز منافسه بورنموث، من أجل خطف صدارة «البريمييرليغ».



وفي الوقت الذي يبحث ليفربول عن هويته المفقودة وتحسين مركزه في الدوري، بات «الريدز» أمام ضرورة عدم التفريط في أي نقاط، من أجل اللحاق بفرق المقدمة، والفوز على كريستال بالاس، لاسيما بعد خسارته على أرضه وبين جماهيره في «انفيلد» أمام ريال مدريد 2-5، بعدما كان متقدما 2-0.



وتستكمل مباريات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة بعد غد عندما يواجه تشلسي العاشر برصيد 35 نقطة توتنهام الرابع بـ 42 نقطة.