

القاهرة - سامي عبدالفتاح



بين السابعة مساء والعاشرة مساء بتوقيت الكويت غدا السبت، ستكون مواجهتا قطبي الكرة المصرية في سباق دوري أبطال افريقيا، حيث سيكون الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في السابعة مساء بتوقيت الكويت في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، وفي العاشرة مساء بتوقيت الكويت ستكون استضافة الأهلي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي في ضمن الجولة الثانية للأهلي في المجموعة الثانية، ويملك الزمالك نقطة واحدة من مباراتين، والأهلي خالي النقاط من مباراة واحدة بعد الهزيمة أمام الهلال السوداني 0-1.



وأفريقيا أيضا، تأزم موقف منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها القاهرة بالخسارة أمام نظيره النيجيري 0-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، وبهذه النتيجة أصبح «النسور الخضر» وصيفا للمجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر السنغال برصيد 6 نقاط، ويحل الفراعنة ثالثا ويليه موزمبيق، ولكل منهما نقطة واحدة.



وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمها على 3 مجموعات كل واحدة تضم 4 فرق، يصعد الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل فريقين أصحاب مركز ثالث إلى الدور ربع النهائي، علما أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى ستتأهل إلى مونديال الشباب.