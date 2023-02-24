



يحتضن ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في قمة منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.



ريال مدريد يدخل المواجهة وعينه على مواصلة سلسلة الانتصارات في «الليغا»، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا خارج أرضه أمام أوساسونا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، والذي سمح للفريق الملكي بمواصلة مطاردة برشلونة في الصدارة.



ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، وسيدخل مباراة أتلتيكو مدريد وعينه على تقليص الفارق.



أما أتلتيكو مدريد، فيدخل اللقاء وهو يمر بمرحلة جيدة إلى حد ما، حيث لم يخسر في آخر 6 مباريات في الدوري الإسباني، محققا تعادلين و4 انتصارات، كان آخرها بهدف دون رد أمام أتلتيك بلباو في الجولة الماضية. ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حصد الفريق 41 نقطة، ويسعى للتشبث أكثر بالمراكز المؤهلة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.



وتفتتح المرحلة اليوم، حيث يلتقي إلتشي مع ريال بيتيس، فيما تستكمل المنافسات غدا السبت بلقاءات إسبانيول مع ريال مايوركا، وقادش مع رايو فايكانو، وفالنسيا مع ريال سوسيداد.