

أقفل مدرب لايبزيغ الألماني، ماركو روزه، الباب أمام رحيل قلب الدفاع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول، بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ضيفه مان سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وكانت وسائل إعلام ألمانية نقلت عن غفارديول، قوله: «ربما سأغادر بعد كريستوفر (نكونكو)»، في إشارة إلى تقارير أفادت بأن المهاجم الفرنسي توصل إلى اتفاق مع تشلسي الإنجليزي.



وقد وضع روزه حدا للتكهنات بشأن مستقبل قلب الدفاع، والذي من المرجح أن يغادر إلى الدوري الإنجليزي، قائلا: «لا يبدو أن العناوين تزعجه. هو لاعب في لايبزيغ، وأعتقد أنه سيبقى في لايبزيغ».