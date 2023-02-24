

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام للاتحاد منصور الأنصاري، عن تعيين جاسم البوعينين عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد القطري، وذلك بناء على ما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد في حال خلو مقعد من أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد رحيل عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قارة آسيا ونائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي، سعود المهندي عن 66 عاما بعد صراع مع المرض في يناير الماضي، كما اتفق أعضاء المكتب التنفيذي على تكليف البوعينين نائبا لرئيس الاتحاد القطري، واطلع المكتب التنفيذي على التقارير الواردة وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



هذا، وكشف الاتحاد القطري عن موعد إقامة المباريات المؤجلة لدوري النجوم، حيث يشهد غدا إقامة 3 مباريات مؤجلة لحساب الجولة الثامنة من المسابقة، يلتقي أم صلال (الأخير 9 نقاط) مع المرخية (الثامن 12 نقطة) في الـ 4:45 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وفي نفس التوقيت يستضيف السد (الرابع 22 نقطة) بملعبه جاسم بن حمد نظيره نادي قطر (الثالث 23 نقطة)، وعلى نفس الملعب، يلتقي الشمال (العاشر 10 نقاط) مع الوكرة (السابع 19 نقطة) في الـ 7:30 مساء.