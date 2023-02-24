

انتقد المدير الفني لمان سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، الحديث الدائر بأنه كان من المتوقع أن يفوز فريقه بسهولة على ملعب لايبزيغ الألماني، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.



وقال غوارديولا، لمنصة «بي تي سبورت»، عقب المباراة: «كان الناس يتوقعون فوزنا 5-0، هذا ليس واقعيا، لقد تجاوزنا دور المجموعات في بطولة تنافسية للغاية في وجود كثير من الفرق المهمة». وأضاف: «المباراة صعبة، كنا ندرك ذلك، رابع مباراة لنا في غضون 10 أيام، المباريات خارج ملعبنا، السفر، والناس تتوقع الانتصارات»، متابعا: «أعلم أننا فريق جيد ونواصل القيام بأمور جيدة، ولكن الناس تتوقع أن نأتي إلى هنا ونفوز 4 أو 5-0 ليس في مقدورنا فعل ذلك».