انتشلت جثث أربعة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت فوق بركان نشط في وسط الفليبين نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت السلطات الفليبينية أمس.



وقال كارلوس بالدو رئيس بلدية كاماليغ، حيث وقع الحادث، إن فريقا من رجال الإنقاذ وصل الأربعاء إلى موقع سقوط الطائرة وأكد عدم وجود ناجين.

وكان أربعة أشخاص من بينهم أستراليان على متن الطائرة وهي من طراز «سيسنا 340» أقلعت السبت الماضي إلى مانيلا، من مطار بيكول الدولي في مقاطعة ألباي بوسط البلاد وليس بعيدا عن بركان مايون.

وفُقدت الطائرة بعيد إقلاعها. وقد تحطمت على المنحدرات الغربية لفوهة البركان على ارتفاع يتراوح بين 1070 و1200 متر، حسب هيئة الطيران المدني. وقال بالدو إن فريقا من 179 شخصا عملوا على إنزال الجثث.

وقال سيدريك دايب مسؤول إدارة الكوارث في ألباي إن «الأرض وعرة جدا.. والمنطقة شديدة الانحدار وهناك تلال يمكن لشخص واحد فقط أن يتسلقها في كل مرة». وتم تحديد موقع حطام الطائرة (الأحد)، لكن الأمطار والغيوم وخطر ثوران البركان عرقلت الوصول إلى موقع تحطمها.