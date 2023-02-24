قالت السلطات في طاجيكستان إن زلزالا بقوة 6.8 درجات هز شرق البلاد صباح أمس وشعر به سكان الصين ودول مجاورة أخرى.



وضرب الزلزال منطقة جورنو-بدخشان الجبلية ذاتية الحكم التي اجتاحتها في وقت سابق من الشهر سلسلة من الانهيارات الجليدية.



ورغم أن المنطقة يسكنها عدد قليل من السكان، فإنها تضم بحيرة ساريز الكبيرة التي إذا تعرضت للاضطراب يمكن أن تغمر مساحة شاسعة تمتد إلى عدة دول.



وقالت السلطات في طاجيكستان إنه لا يوجد دلائل على تعرض البحيرة للاضطراب بسبب الزلزال.



وأفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) بأن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجة وبأن مركزه يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان بقوة في بعض مناطق إقليم شينجيانغ بغرب الصين ومن بينها كاشغار وأكسو.



وقال أحد سكان حي روشون المجاور في جورنو-بدخشان إن العديد من الناس هرعوا إلى الخارج بعدما أيقظهم الزلزال الذي أعقبته هزتان ارتداديتان على الأقل.



ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات سواء في طاجيكستان أو الصين.