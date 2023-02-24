

منصور السلطان



أحالت دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر أول من أمس مواطنا في العقد الثالث من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة المنقف بحالة تعاطٍ وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ.



رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي وخلال إقامتهم نقطة تفتيش فجر أول من أمس على مدخل منطقة المنقف، صادفوا مرور سيارة يقودها شخص ظهرت عليه علامات التعاطي، وبعد إنزاله من السيارة والاستعلام عنه تبين أنه مواطن في العقد الثالث من عمره، وبتفتيشه احترازيا عثر معه على كيس به مادة الشبو المخدرة وسيجارتي حشيش، وحبة مخدرة، بالإضافة إلى أدوات تعاطٍ.