عاد مسلح يشتبه بأنه قتل امرأة الأربعاء في فلوريدا، إلى مسرح جريمته بعد ساعات على ارتكابها وأطلق النار على مراسل تلفزيوني وطفلة في التاسعة من العمر ما أدى إلى مقتلهما، حسبما قالت السلطات.

وأعلن المسؤول الأمني في مقاطعة أورانج جون مينا عن إلقاء توقيف شاب يبلغ 19 عاما يدعى كيث ملفين موزيس، يعتقد أنه مطلق النار.

ووقعت عمليات إطلاق النار في منطقة باين هيلز. وقتلت امرأة ظهر الأربعاء حسبما قالت السلطات الأمنية المحلية. ووصل فريق من تلفزيون سبكتروم بعد ساعات لنقل الأحداث، على ما قال مينا في مؤتمر صحافي مساء.

وبعد مرور 5 ساعات وصل موزيس وأطلق النار على المصور التلفزيوني والمراسل اللذين كانا يقفان قرب سيارتهما، ما أدى إلى مقتل المراسل وإصابة المصور بحسب المسؤول الأمني. ثم دخل المسلح منزلا مجاورا وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة 9 سنوات والتي توفيت متأثرة بجراحها.