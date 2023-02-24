

شاركت جامعة الكويت ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام في البرنامج التدريبي المقدم من مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية التابع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والذي اختتم يوم الخميس الموافق 16 الجاري، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية علي صادق الأستاذ، ومديرة إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية أبرار الفيلكاوي، ومديرة مركز كونا للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية أبرار الغانم، وذلك ضمن الموسم التدريبي لإدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية.



وتأتي مشاركة الجامعة في هذا البرنامج من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام بجميع أقسام العلاقات العامة والإعلام بالكليات والعمادات النوعية والإدارة المركزية بهدف تهيئة الكوادر الإعلامية لتحصيل الخبرات في المجال الإعلامي لموظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام.



وقد تضمن البرنامج التدريبي 4 دورات تدريبية كانت الأولى بعنوان «القواعد اللغوية في تحرير الأخبار الصحافية» في الفترة من 22 يناير إلى 25 يناير، والتي اشتملت على أبرز القواعد اللغوية والأخطاء الشائعة التي يواجهها الصحافيون.



والثانية بعنوان «الإعلام الجديد» في الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير، والتي اشتملت على عدة محاور وهي: الصحافة الرقمية، والإنفوغوافيك، وصناعة المحتوى، والذكاء الاصطناعي، والتحقق الذكي، وأهمية لغة الجسد، والاتصال والترويج، والتواصل الاجتماعي، والأزمة وإدارتها، والرأي العام.



أما الثالثة فكانت بعنوان «صحافة الموبايل» في الفترة من 5 فبراير إلى 9 فبراير، والتي اشتملت على قواعد وأساسيات التصوير الاحترافي وفن التصوير بواسطة الهاتف المحمول، وكيفية اختيار المكان والزمان، إضافة إلى أهم العناصر التي تؤثر في الصورة، كما تضمنت الدورة زيارة ميدانية لالتقاط الصور تطبيقا لما تم التدريب عليه.



وحملت الدورة الختامية عنوان «القواعد اللغوية في تحرير الأخبار الصحافية» في الفترة من 12 فبراير إلى 16 فبراير، واشتملت على أبرز القواعد اللغوية والأخطاء الشائعة التي يواجهها الصحافيون.