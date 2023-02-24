النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ يوقع بروتوكول تعاون خاصا مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات



رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ م. طلال السرحان



تشرفنا بتكريم كوكبة من الحكام بعد حصولهم على الشهادات الدولية



استضافة بطولة العالم للغوص جاءت بعد عمل عام كامل



المدير العام للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هناء البطي



توقيع البرتوكول يأتي تنفيذا للاتفاقات والمعايير الدولية لفحص المنشطات



المنسق العام ومدير بطولة العالم للغوص الحر سلام الرجيب



نحن في المربع النهائي لاستقبال طلبات المنتخبات المشاركة



رئيسة اللجنة الطبية في بطولة العالم للغوص الحر سارة الربيعة



توقيع الاتفاقية خطوة إيجابيه لتوعية اللاعبين والكوادر لمكافحة هذه الظاهرة