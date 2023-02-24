ثامر السليم



‏أعلنت جمعية طلبة الطب الكويتية عن إنشاء «صحيفة كمسا» المعنية بنشر المحتوى الطبي باللغة العربية اعتمادا على جهود طلبة الطب في جامعة الكويت بشكل كامل.



‏والصحيفة مبادرة شبابية لتطوير مجال الصحة العامة ونشر الوعي المجتمعي الطبي في الكويت وجاءت هذه الخطوة بعد استشعار الطلبة لارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة في الكويت والتي يمكن تخفيضها من خلال التوعية بأسباب وأعراض هذا الأمراض وطرق الوقاية منها، كما تهدف الصحيفة لنشر محتوى طبي موثوق اعتمادا على مناهج الكلية والأبحاث العلمية كمصدر علمي لتصحيح أبرز المعلومات الطبية المغلوطة لدى الناس.