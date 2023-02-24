أوقفت شرطة إيرلندا الشمالية ثلاثة رجال في إطار التحقيق حول محاولة قتل شرطي، فيما تتركز الشبهات على مسؤولية «جمهوريين منشقين عنيفين»، ما يحيي ذكريات أليمة من ماضي المقاطعة البريطانية.



وأعلن سايمون بيرن من شرطة إيرلندا الشمالية للصحافيين، أن الشرطي العضو منذ 26 عاما في قوات حفظ النظام «يكافح من أجل حياته» وخضع لعملية جراحية بعد إصابته بجروح بالغة، مشيرا إلى أن حالته «حرجة لكنها مستقرة».



وفتح مهاجمان النار على جون كالدويل الذي أصيب برصاصات عدة أثناء وجوده في مجمع رياضي بمدينة أوماغ وسط المقاطعة خلال تدريب لكرة القدم لأطفال بينهم ابنه.



ووقع الهجوم الذي أجمع السياسيون على إدانته قبل شهر ونصف الشهر من الذكرى الـ 25 لاتفاق «الجمعة العظيمة» الذي وضع حدا للنزاع في إيرلندا الشمالية.



وإن كان التحقيق لم يستبعد أي احتمال، فإن الشبهات تتركز بحسب الشرطة على «جمهوريين منشقين عنيفين» معادين للانتماء إلى المملكة المتحدة خصوصا مجموعة الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد المنشقة عن الجيش الجمهوري الإيرلندي.



وقال سايمون بيرن «من المأساوي والمؤسف أن يحاول البعض حتى الآن إعادتنا إلى الماضي»، معلنا توقيف ثلاثة رجال أعمارهم 38 و45 و47 عاما «على ارتباط بمحاولة قتل» الشرطي.



وأكد قادة الأحزاب السياسية الخمسة في إيرلندا الشمالية، أنه «ليس هناك أي تسامح إطلاقا حيال هجمات كهذه يشنها أعداء سلامنا».



وأعربوا عن «غضب» سكان المدينة التي شهدت أعنف اعتداء في نزاع إيرلندا الشمالية.



وندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ «إطلاق النار المشين»، مؤكدا في تغريدة أنه «لا مكان في مجتمعنا للذين يسعون إلى إيذاء الموظفين الحكوميين الذين يحمون السكان».



ودانت زعيمة حزب شين فين (صاحبة الأغلبية) ميشيل أونيل الهجوم «المشين»، فيما ندد زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون بـ «الجبناء» الذين ارتكبوا هذا الهجوم، مضيفا أن «هؤلاء الإرهابيين ليس لديهم ما يقدمونه ويجب محاكمتهم».



ووقع الهجوم في مرحلة سياسية دقيقة للمقاطعة البريطانية، حيث حرك اتفاق «بريكست» التوتر بين المجموعتين.



والمؤسسات المحلية التي يفترض أن تكون مشتركة بين المجموعتين متعثرة منذ أكثر من عام. وتسعى لندن حاليا للاتفاق مع بروكسل على تعديل البروتوكول الجمركي الخاص بإيرلندا الشمالية لما بعد بريكست.



ويرى الوحدويون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديدا لوضع المقاطعة داخل المملكة المتحدة، وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في الاتفاق.



وفي 15 أغسطس 1998 بعد توقيع اتفاق السلام أدى اعتداء بسيارة مفخخة تبنته مجموعة منشقة عن الجيش الجمهوري الإيرلندي إلى سقوط 29 قتيلا و220 جريحا.



وأثنت النائبة أورفليث بيغلي من حزب شين فين (جمهوري) في تصريح لوكالة فرانس برس على وحدة صف القادة السياسيين، واعتبرت أن رد فعلهم «يظهر بوضوح أنه لا تأييد للعنف في المنطقة».



من جهته، قال دانيال ماكروسان المسؤول المحلي من الحزب الاجتماعي الديموقراطي العمالي، إنه «لا مكان» لمرتكبي «أعمال رعب» كهذه، مؤكدا أنهم لن يجدوا «أي مكان يختبئون فيه».



وأعلنت مجموعة الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد مسؤوليتها عن هجومين في السنتين الماضيتين، ففي أبريل 2021 زرعت قنبلة تحت سيارة شرطية أمام منزلها.



كما أقرت المجموعة بمسؤوليتها عن مقتل الصحافية لايرا ماكي في أبريل 2019، فيما كانت تغطي مواجهات في مدينة لندنديري.



وقدمت المجموعة اعتذاراتها إلى أقرباء المرأة الشابة، موضحة أنها كانت بجانب قوات الأمن.



وحركت هذه الأحداث ذكرى «الاضطرابات»، وهي التسمية التي تطلق على النزاع العنيف الذي استمر ثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد إيرلندا والوحدويين البروتستانت المتمسكين ببقاء شمال الجزيرة داخل المملكة المتحدة.



وأدى اتفاق «الجمعة العظيمة» الموقع عام 1998، إلى وضع حد للنزاع الذي أوقع 3500 قتيل وأحل سلاما هشا، فيما بقيت بعض المجموعات المسلحة ناشطة.