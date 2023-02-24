

بيروت - أحمد عزالدين



دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى وقفة عربية وإسلامية لمواجهة المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وقال تعليقا على العدوان الإسرائيلي المتمادي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، والذي بلغ ذروته أمس الاول في نابلس: «أحد عشر كوكبا فلسطينيا من بوابة جبل النار في نابلس استصرخوا الأمة بوصاياهم الحية صوتا يشهد للتاريخ بأن كفى خذلانا ودما حتى الاستشهاد دفاعا عن فلسطين وحق أبنائها في التحرير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».



وأضاف بري: في اللحظة التي تلملم الأمتان العربية والإسلامية ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن الزلازل في سورية وتركيا بجهد انساني مشكور، مدعوون جميعا الى جهد استثنائي عربي وإسلامي ليس لإدانة الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي ترتكبها المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في الكيان الإسرائيلي فحسب، إنما لوقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وهذه المرة انطلاقا من نابلس.



وختم: الرحمة لشهداء فلسطين والتبريك لذويهم والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل والتحية دائما وأبدا للمقاومين لسواعدهم، لقبضاتهم القابضة على الزناد وعلى الحجر، هم الرهان وهم فجر فلسطين الذي لابد آت لا محالة.