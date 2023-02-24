ضمن أنشطة مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث الداعمة للبحث العلمي نظم مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات ورشة عمل بعنوان (إيجاد الطريق أثناء كتابة مقترح مشروع بحث - اقتراحات عملية) لمنتسبي جامعة الكويت من الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا، حيث حاضر فيها كل من د.سوزان البستان ود.حسن الحداد من قسم العلوم البيولوجية بكلية العلوم.



ويسعى قطاع الأبحاث من خلال هذه الورشة لإفادة الباحثين من منتسبي جامعة الكويت فيما يتعلق بالتعرف على طريقة التقديم للمشاريع البحثية والحصول على التمويل.



وفي هذا السياق صرحت أ.د.سوزان البستان بأن ورشة العمل التي تستغرق يوما واحدا قدمت لمحة عامة عن إعداد مقترح لمشاريع بحثية للتمويل، ووفرت الأدوات والمهارات الأساسية اللازمة عند إعداد مقترح المنحة بما في ذلك مراجعة الأدبيات، والأسباب المنطقية للدراسة والأهداف، والتصميم التجريبي وتحديد أهمية الدراسة المقترحة وكذلك النتائج المتوقعة.



وأضافت أ.د.البستان أن ورشة العمل شملت عروضا تقديمية ومناقشات وجلسات كمبيوتر، وقدمت نظرة عامة على عناصر مقترح مشروع البحث للمناقشة مع التركيز بشكل خاص على تخصيص الميزانية، وتعيين القوى العاملة وتبريرها، والجدول الزمني للمشروع والمواعيد النهائية، وتحليل البيانات، واستشهادات مراجع الإعلانات، والقضايا الأخلاقية.



ومن جانبها، شجعت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا منتسبي جامعة الكويت على التقديم على المشاريع البحثية، مضيفة بأن قطاع الأبحاث يسعى من خلال ورشة العمل إلى دعم الباحثين الشباب ومضاعفة إقبالهم على إنجاز المزيد من مشاريع الأبحاث ذات القيمة العلمية والجودة العالية، وهو ما سيؤدي بلا شك إلى تعزيز المكانة العالمية لجامعة الكويت.