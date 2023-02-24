كرم مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس كلا من الطلبة الفائزين بالدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة قطر) والفائزين ضمن المنافسات السنوية التي ينظمها معهد المحللين الماليين المعتمدين لتحدي البحوث ‹ CFA Research Challenge› في الكويت لعام 2023/2022 في بهو مبنى الإدارة الجامعية بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور الأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية د.عادل الوقيان، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله، والقائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي.



وأعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الدبيس الرشيدي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعزز التواجد المميز لجامعة الكويت في المحافل الدولية، واصفا هذه الاحتفالية بأنها تتويج لأعمال المميزين سواء كانوا رياضيين أو باحثين ممثلة بالطلبة الفائزين بالمسابقات التي أقيمت في دولة قطر.



وأشاد أ.د.الرشيدي بالدور الأكاديمي والتعليمي الفعال الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس لدعم الطلبة وتهيئتهم على أكمل وجه لتمثيل الكويت في شتى المحافل.



وبدوره، ذكر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د. ضاري الحويل أن الإدارة الجامعية فخورة بهذا الإنجاز الذي مثل جامعة الكويت أفضل تمثيل في المحافل الدولية والمسابقات العالمية، مضيفا أن هذا الإنجاز يتطلب كذلك تفوقا دراسيا قائلا «أنتم من يستحق الاهتمام ونتشرف بتكريمكم».



ومن جهته، أشاد القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية د.عادل الوقيان بهذا التميز لطلبة قسم التمويل بالكلية الذين رفعوا اسم جامعة الكويت على مستوى الخليج العربي وفوزهم بهذه المسابقة، مؤكدا تميز طلبة كلية العلوم الإدارية في جميع المسابقات العالمية التي سبق أن شاركوا بها.



وجدير بالذكر، أن فريق جامعة الكويت لتحدي الأبحاث حقق المركز الأول للمرة الثامنة والثالثة على التوالي ضمن منافسة ضمت خمس جامعات داخل الكويت، وبذلك يتأهل الفريق الفائز إلى المرحلة الفرعية من المسابقة في شهر مارس في دبي لتمثيل الكويت للتنافس مع الفرق الأخرى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشارك الفرق المتأهلة في المنافسة العالمية التي تقام في نيويورك.



وأسماء الطلاب الفائزين بالدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر بلعبة البادل هم: المدرب إبراهيم الشهاب والطلاب من كلية العلوم الإدارية عمر عادل، ويعقوب عادل، فلاح محسن، وعبدالله حمد.



لعبة السباحة المدرب محمد مغاث الاثاسي والطلاب من كلية العلوم الإدارية عبدالرحمن صلاح، وعبدالعزيز منذر.



ولعبة تنس الطاولة اللاعب إبراهيم الشهاب والطلاب من كلية الآداب عبدالوهاب دعيج، حمد الحميدان، ومن كلية العلوم الحياتية الطالب عبدالعزيز الصقعبي.



وأسماء الطلبة الفائزين بمسابقة تحدي البحوث من كلية العلوم الإدارية الدكتور سليمان البدر والطلاب فاطمة اليماني، وريم الصالح، ومجد عبدالباقي، وأحمد ثامر.