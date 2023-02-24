عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة فنية لدراسة رسوم توصيل الطلبات، وذلك بهدف ضبط ووضع حد لأسعار خدمات التوصيل التي باتت تشهد تجاوزات عبر فرض رسوم كبيرة ترهق جيب المواطنين.



وينص هذا القرار على تشكيل اللجنة لدراسة القوانين والقرارات ذات الصلة بموضوع رسوم توصيل الطلبات، ووضع صياغة قانونية للتعديلات والإجراءات التي يتعين تضمينها في قرار شامل لضبط رسوم طلبات التوصيل وإعداد مشروع قرار متكامل لرسوم طلبات التوصيل وتلقي كافة الاقتراحات الموضوعية بهذا الشأن.



وستكون مدة عمل اللجنة وفقا لقرار الوزير الناهض لمدة شهر من تاريخ أول اجتماع على أن ترفع اللجنة للوزير تقريرها مرفقا به ما قامت به من أعمال، وما قدم لها من مستندات وبيانات، وما استمعت إليه، وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات، لاتخاذ اللازم بشأنها.



وتضم اللجنة وفقا للقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2023 سعود الثاقب (رئيسا) ود.أحمد الرشيدان (نائبا للرئيس) بالإضافة لعضوية عثمان يوسف المجلهم ونوره السديراوي وأسامة العثمان ود.نوره المطيري ونواف الشارخ وعبدالله الخميس وأسيل العبدالجليل، ولها حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو من خارجها.