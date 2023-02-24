تتقدم «الأنباء» بخالص التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعضاء الحكومة، وإلى المسؤولين وعموم الشعب الكويتي الكريم والإخوة المقيمين، بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير. وبهذه المناسبة، تحتجب «الأنباء» ورقياً يومي الأحد والإثنين مع العطلة الأسبوعية المعتادة (السبت) وتعود الثلاثاء، على أن يتابع الموقع الإلكتروني



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