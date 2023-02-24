أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الجمعة بما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

ووجه العسومي في بيان التهنئة لدولة الكويت قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة حلول الأعياد الوطنية مشيدا بدور الكويت الرائد في دعم منظومة العمل العربي المشترك وبما يحقق مصالح الشعب العربي الكريم.

وأعرب العسومي عن تمنياته "لدولة الكويت وشعبها العزيز" بالتقدم والازدهار في ظل قيادة سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الأحمد لتحقيق تطلعات شعبها الكريم.