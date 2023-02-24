القاهرة- هناء السيد



أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية أمس الخميس اعتمد مطلبا رئيسيا هو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الاسرائيلية، وآخرها ما ارتكبته في نابلس، مشيرا إلى أن هذا الطلب الخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين يحظى بدعم دولي من قبل الأمم المتحدة.



وشدد السفير حسام زكي، في تصريح له في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، على ان الاجتماع خصص لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على نابلس، و العمل من خلال الآليات الدولية المتعارف عليها، وهذه الآليات تدور حول الأمم المتحدة، مع بعض الآليات الأخرى المساعدة، على المستوى الإقليمي والنوعي، مؤكدا أن الدعم العربي للقرار يمثل دافعا قويا للتحرك العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين، حيث تم بالاجماع الموافقة على مشروع القرار الذي طالب به الجانب الفلسطيني.