

بيروت: اكدت كتلة تجدد على اهمية الموقف الموحد للكتل النيابية المعارضة لمنع خرق الدستور ، معتبرة ان الانهيار الاقتصادي الذي طال جميع اللبنانيين حصل نتيجة اللامبالاة من الموجودين في سدة المسؤولية.

وقالت الكتلة في بيان لها خلال اجتماعها في مقرها في سن الفيل: تؤكد الكتلة على أهمية الموقف الموحّد للكتل النيابية المعارضة، الذي أدى الى منع خرق الدستور، بعد قرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقد جلسة نيابية تشريعية، شكلت تجاوزاً للمادتين 74 و 75 من الدستور، اللتين تحسمان في حال الفراغ الرئاسي، تحول المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية أولويتها انتخاب رئيس الجمهورية.

واعتبرت الكتلة أن إجهاض هذه الجلسات التشريعية باعتبارها خطوات لادستورية، يشكّل انتصاراً للمسار المؤسساتي، وتأسيساً لعمل مشترك جامع للقوى السيادية والاصلاحية والتغييرية، ولمواجهة فعالة لنهج الإستنسابية والإخضاع، وتبعاً للموقف النيابي الرافض للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، أن الكتل النيابية المعارضة مدعوة لتوحيد موقفها، من أجل انتخاب رئيس قادر يحمل مشروعاً سيادياً وإصلاحياً، خلافاً لما يحاول محور الممانعة فرضه على اللبنانيين.

ورأت أن الانهيار الاقتصادي الذي يطال بنتائجه الكارثية، جميع اللبنانيين يحصل على وقع لامبالاة إجرامية من الموجودين في سُدّة المسؤولية، الذين ينشغلون بتبادل المكائد السياسية، تحقيقاً للمصالح والحسابات الخاصة، فيما المواطنون ينتقلون من وضعٍ سيء إلى وضعٍ أسوأ.

وتُحمل الكتلة المسؤولية لمنظومة الحكم بكل أجنحتها، بالتكافل والتضامن، والتي تتحايل على الحلول الاقتصادية، وترفض الاصلاحات، إن عبر إصدار موازنة وهمية مبنيّة على العجز والضرائب والتضخم، أو من خلال تغطية اقتصاد التهرب والتهريب والكابتاغون. كل ذلك يؤدي إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية، والى افقار اللبنانيين وسرقة أموالهم وحرمانهم لقمة العيش وأبسط حقوقهم في الحياة الكريمة.

واعتبرت ان على على رئيس الحكومة أن يرفض ما يقوم به "حزب الله" الذي يعزل لبنان ويضرب اقتصاده، لا أن تبقى مواقفه في خانة التوصيف المزمن والمستمر منذ العجز عن ملاقاة المبادرة الكويتية تجاه لبنان منذ العام 2022 والى اليوم.