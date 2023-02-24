انكمش اقتصاد ألمانيا في نهاية العام الماضي، مع تأثير التضخم وأزمة الطاقة على استهلاك الأسر والاستثمار الرأسمالي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة تراجع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.4% في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يزيد على التقدير الأولي الذي أشار إلى انخفاضه 0.2%.

وذلك بعدما نما الاقتصاد بحوالي 0.5% في الربع الثالث من عام 2022.

أما على أساس سنوي، فقد نما الاقتصاد بنسبة 0.3%، وهو ما يقل عن التقديرات التي أظهرت ارتفاعه 0.5%.

وأظهر مسح أجراه معهد "جي إف كيه" أن ثقة المستهلك في ألمانيا تتجه نحو التحسن للشهر الخامس على التوالي في مارس، مع تراجع أسعار الطاقة.