ترى وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أن إنهاء روسيا للحرب هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، أكدت "يلين" في اجتماع مغلق الجمعة بالهند -حيث يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية- دعواتها لنظرائها لمضاعفة الجهود لتقييد قدرة روسيا على شن الحرب.

وصرحت "يلين" قائلة: هذه الحرب لها آثارها الأكثر تدميرًا في أوكرانيا، لكن استخدام "بوتين" للغذاء والطاقة كسلاح أضر بالدول النامية وأدى إلى رياح اقتصادية عالمية معاكسة أضرت بكل دولة ممثلة في هذه الغرفة.

واتهمت "يلين" -خلال تصريحاتها في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا- مسؤولين من روسيا حضروا اجتماع مجموعة العشرين بالتواطؤ في الفظائع التي تحدث في أوكرانيا.



