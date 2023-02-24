أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري مدڤيديڤ الجمعة أن موسكو «ستنتصر» في أوكرانيا، مؤكدا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود پولندا.

وكتب المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي على تطبيق تليغرام «سنحقق النصر. نريد جميعا أن يحصل هذا بأسرع ما يمكن. وسيأتي هذا اليوم».

وأكد أنه يجب «دفع حدود التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو كان ذلك حدود پولندا» المجاورة لأوكرانيا.

وفي رسالته الجمعة، اتهم الحكومة الأوكرانية مجددا بأنها من «النازيين الجدد» ترتكب «إبادة» بحق الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

وتحدث مدڤيديڤ عن «مفاوضات» ستجري بعد «انتصار» روسيا، من غير أن يتضح إن كانت تصريحاته تعكس موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في ذكرى مرور عام على الغزو إن روسيا لا بد أن تخسر الحرب في أوكرانيا لتتوقف عن السعي إلى غزو الأراضي التي كانت تسيطر عليها من قبل.

وقال زيلينسكي في مؤتمر في ليتوانيا عبر تقنية الاتصال بالڤيديو «لا بد أن تخسر روسيا في أوكرانيا». وأضاف «لا بد أن تنسى النزعة الانتقامية الروسية إلى الأبد أمر كييڤ وفيلنيوس وأمر تشيسيناو ووارسو، وأمر إخواننا في لاتفيا وإستونيا، وفي جورجيا وفي كل دولة أخرى مهددة الآن».