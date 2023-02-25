مفرح الشمري

انتقل الى رحمة الله الشاعر الغنائي القدير ناشي الحربي والذي سيوارى جثمانه بعد صلاة العصر اليوم بمقبرة الجهراء.

الراحل ناشي الحربي من جيل الأغنية في السبعينيات أي مرحلة ازدهار الأغنية الكويتية، عاصر خلالها حلاوة الأغنية المطورة وتذوق نجاحاتها بعدما تعامل مع رموزها من ملحنين ومطربين، واستفاد من خبرتهم ودرايتهم، في مقدمتهم الفنان القدير مصطفى أحمد الذي غنى من كلمات الحربي وألحان الفنان سليمان الملا «قالت علامك»، والعديد من المطربين في الخليج.

«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة الى اسرة الفقيد، سائلة الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.