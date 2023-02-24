يعكس انتخاب رئيس قادر على وقف العنف الذي يهدد عملية الاقتراع بحد ذاتها في نيجيريا، المعادلة الصعبة التي تواجهها الدولة الأكثر تعدادا للسكان في افريقيا، ويفترض أن تختار رئيسا جديدا غدا الموافق 25 فبراير الجاري.

ولا يمر أسبوع ولا يوم من دون أن تشن الجماعات الإجرامية أو الانفصالية هجمات تشل الدولة العملاقة في غرب افريقيا، التي تعتبر مع ذلك واحدا من أكثر البلدان ديناميكية في القارة.

وتأتي هذه الانتخابات فيما يغادر الجنرال السابق محمد بخاري المنتخب ديموقراطيا في 2015 ثم في 2019 من أجل إنهاء انعدام الأمن، منصبه بعد فترتين طغى عليهما عنف متزايد، خصوصا في المنطقة التي يتحدر منها في شمال غرب البلاد.

وفي هذا الصدد، قال دهيرو يوسف لوكالة فرانس برس «تركنا السياسيون لمصيرنا».

ويعيش يوسف في بيرنين غواري وهي مقاطعة واقعة في ولاية كادونا، حيث تقوم الجماعات الإجرامية المعروفة بـ «قطاع الطرق»، بتكثيف هجماتها ضد القرى وممارسة عمليات اختطاف جماعية مقابل فدية. وأضاف «فشلوا في حمايتنا من المجرمين الذين يرهبوننا، لذلك ليس لديهم سبب للمجيء والمطالبة بأصواتنا».

وفي شمال البلاد، الوضع مروع، فرغم أن البخاري وجيشه تمكنا من استعادة بعض الأراضي التي سيطر عليها تنظيم «داعش» وحركة «بوكو حرام»، مازال الصراع مستمرا منذ 13 عاما ولن ينتهي قريبا. وقد أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وأدى إلى نزوح مليوني شخص.

والأسوأ من ذلك، فتحت جبهة جديدة في السنوات الأخيرة. ففي الشمال الغربي والوسط، تنشط عصابات إجرامية من دون عقاب في المناطق الريفية، حيث تهاجم القرى والمسافرين على الطرق.

وشنت هذه المجموعات المدججة بالأسلحة هجمات واسعة على المدارس في 2021، كما اختطفت أكثر من ألف تلميذ. ورغم أنه تم الإفراج عن غالبية هؤلاء مقابل فدية، إلا أن عددا منهم لايزال في الأسر في الغابات التي تشكل مخابئ «قطاع الطرق».

ويعد الأمن أحد أهم قضايا الحملة الانتخابية، التي تبدو متقاربة للغاية بين ثلاثة مرشحين. وهؤلاء هم: بولا تينوبو الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم «مؤتمر كل التقدميين»، وعتيق أبوبكر الذي ينتمي إلى «حزب الشعوب الديموقراطي» أكبر تشكيلات المعارضة، وبيتر أوبي الذي ينظر إليه على أنه حديث العهد على الساحة السياسية ومرشح الشباب.

وقد وعد المرشحون الثلاثة بوضع حد للعنف. غير أن العنف يشكل تهديدا لإجراء الانتخابات المقررة غدا، بينما دعي 94 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

تهديد الاقتراع

أشارت «مجموعة الأزمات الدولية» إلى أن المشاكل الأمنية يمكن أن تعطل عملية التصويت في العديد من الأماكن، مما يزيد خطر اندلاع احتجاجات بعد الانتخابات، يمكن بدورها أن تتصاعد.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمود يكوبو، أخيرا أن الانتخابات ستجري.

وقالت السلطات إنها تخطط لنشر أكثر من 400 ألف عنصر في قوات الأمن في الأقاليم.

وبحسب مجموعة مراقبة الانتخابات «ياغا افريقيا»، فإن إجراء الانتخابات معرض للخطر في ست ولايات و14 بلدة، بسبب انعدام الأمن أو وجود جماعات مسلحة.

وفي الجنوب الشرقي، الذي يشهد اضطرابات انفصالية موروثة من حرب «بيافرا»، تم استهداف أكثر من 50 مكتبا للجنة الانتخابية ومئات من رجال الشرطة في السنوات الأخيرة. وغالبا ما ينسب هذا العنف إلى «حركة الشعوب الأصلية لبيافرا» الانفصالية.

ولكن الحركة التي تسعى إلى إعادة إحياء دولة منفصلة لإثنية الإيغبو، نفت عدة مرات مسؤوليتها عن أعمال العنف.

ومنذ عودة البلاد إلى الديموقراطية في عام 1999 بعد سنوات من الديكتاتورية العسكرية، تشوب الانتخابات باستمرار أعمال عنف سياسية واشتباكات عرقية وشراء أصوات ومشاكل لوجستية.

من جهة أخرى، يعتقد معظم المحللين أن اللجنة الانتخابية مهيأة بشكل أفضل من ذي قبل، ولاسيما بفضل إدخال برمجيات تهدف إلى منع تزوير النتائج.

لكن المسؤولين حذروا من أن النقص الحاد في الوقود والأوراق المالية في جميع أنحاء البلاد، قد يؤثر على الخدمات اللوجستية ونقل العاملين في الانتخابات.

ويثير هذا النقص أيضا غضب النيجيريين الذين يعيش معظمهم في فقر. ويخشى العديد من المحللين اندلاع أعمال شغب عشية الانتخابات الرئاسية.

وترى «مجموعة الأزمات الدولية» أن «آفاق ما بعد الانتخابات تبدو أكثر قتامة»، ففي نيجيريا، غالبا ما تكون نتائج الانتخابات محل خلاف، لكن خطر العنف حاليا كبير في ظل إمكانية إجراء جولة ثانية لأول مرة في تاريخ البلاد وبالتالي إطالة الفترة الانتخابية.