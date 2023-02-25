احتفلت سفارات الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك وتونس والمغرب والجزائر والأردن بالذكرى الـ 62 للاستقلال والـ 32 للتحرير.

ففي الولايات المتحدة، أقامت السفارة حفل استقبال بحضور القائم بالأعمال بالسفارة المستشار حمد المكراد وعدد من المسؤولين والشخصيات الأميركية وشخصيات اجتماعية واقتصادية وأعضاء السلك الديبلوماسي بالبعثات العربية والأجنبية.

وتقدم المستشار المكراد بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت بهذه المناسبة.

ريم الخالد وعمق العلاقات مع كندا

وفي كندا، أقامت سفيرة الكويت لدى كندا ريم الخالد حفل استقبال بهذه المناسبة بحضور ضيفي الشرف وزير التنوع والإسكان والشمول الكندي أحمد حسين ووزير التنمية الدولية الكندي هارجيت سجان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكندية وأعضاء البرلمان الكندي وشخصيات اجتماعية واقتصادية وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي.

وأكد الوزيران حسين وسجان في كلمتيهما خلال الحفل قوة العلاقات الثنائية التي تربط الكويت وكندا والرغبة في تعزيزها على كل المستويات إلى آفاق أوسع وأرحب.

بدورها، تقدمت السفيرة الخالد في كلمتها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى شعب الكويت الوفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأشادت السفيرة الخالد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، معربة عن شكرها للوزيرين على حضورهما الحفل، مما يعكس حجم الصداقة العميقة والمتميزة التي تربط البلدين.

صلاح الحداد وتعزيز العلاقات مع المكسيك

وفي سياق متصل، أقام سفيرنا لدى المكسيك صلاح الحداد حفل استقبال بهذه المناسبة حضره عدد من كبار الشخصيات المكسيكية على رأسهم نائب رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السيناتور ايروفيل أفيلا وممثلون عن حكومات الولايات المكسيكية والعديد من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى المكسيك.

وهنأ السفير الحداد في كلمته خلال الحفل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على وطننا العزيز بالخير واليمن والازدهار.

وسلط الضوء على مكانة الكويت الإقليمية والدولية ودورها في حل النزاعات وتعزيز التضامن العربي والإسلامي.

وأشار السفير الحداد إلى جهود الكويت في المجال الإنساني وما تقدمه للعديد من الدول من مساعدات بالإضافة إلى تميزها بالعمل الإنمائي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وأشاد بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وما شهدته من تطور في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

منصور العمر من تونس: سياسة حكيمة

كما أقام سفير الكويت في تونس منصور العمر حفل استقبال بحضور وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري وأعضاء السفارة الكويتية وديبلوماسيين وشخصيات تونسية.

ورفع السفير العمر في كلمة خلال المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.

وأكد أن السياسة الخارجية للكويت قائمة على أسس ثابتة أبرزها حسن الجوار والعمل التنموي والإنساني حيث قامت بتأسيس أول مؤسسة تنموية في الشرق الأوسط عام 1961 وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتلبية الاحتياجات التنموية بالعالم العربي.

وأضاف أن العلاقات الأخوية بين الكويت وتونس متجذرة وتشمل العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن المشاورات السياسية بين البلدين.

من جهته، أعرب وزير الخارجية التونسي نبيل عمار عن تشرفه واعتزازه بالمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، مشددا على عمق العلاقات والتعاون الذي يربط البلدين والشعبين.

ودعا عمار في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت إلى تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها في ظل الظروف الدولية الجديدة التي تتسم بالدقة، متطلعا الى إتاحة آفاق جديدة للتعاون.

عبداللطيف اليحيا: علاقات راسخة مع المغرب

وفي المغرب، رفع سفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا في كلمة خلال حفل استقبال أقامته سفارة الكويت في المغرب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وإلى القيادة السياسية والشعب الكويتي كافة.

وأثنى في تصريح لـ «كونا» على هامش الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين بالمغرب وكذلك ممثلو الأحزاب والمجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدة بالمغرب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية على العلاقات الكويتية - المغربية، مؤكدا أنها «علاقات تاريخية راسخة طابعها التفاهم والانسجام ويعززها حرص القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين على رعايتها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين».

من جانبه، اكد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة المغربي شكيب بنموسى في تصريح مماثل لـ «كونا» على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، معربا عن خالص التهاني للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية التي تخلد أمجاد الكويت.

محمد الشبو يشيد بقمة الجزائر

وفي الجزائر، أعرب سفير الكويت محمد الشبو عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقال الشبو خلال حفل استقبال أقامته السفارة بالمناسبة «إننا نحتفل اليوم بالأعياد الوطنية على أرض الشهداء في الجزائر الشقيقة والتي تربطنا معها علاقات تاريخية متميزة ومتجذرة مبنية على الاحترام المتبادل ترجمها التوافق بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين» مؤكدا أن الزيارات الرسمية على أعلى مستوى تعزز عمق العلاقات، والممثلة في زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى الجزائر ومشاركة سموه في اجتماع القمة العربية بالجزائر.

وأشاد بنتائج القمة العربية الأخيرة باعتبارها خطوة حققت الإجماع العربي من خلال الجهود الجزائرية التي أثمرت لم الشمل وتوقيع مبادرة الوفاق الفلسطيني، حيث تظل القضية الفلسطينية رغم كل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة القضية المركزية لدى الدول العربية.

العلاقات الأردنية - الكويتية

من جانبه، رفع سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في كلمة له بالحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الوفي بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأشاد الديحاني بمظاهر الدعم الذي يبديه الشعب الأردني احتفاء بالأعياد الوطنية واصفا العلاقات الكويتية - الأردنية بأنها نموذج متميز للعلاقات العربية تتطور بشكل لافت بفضل الاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما من قيادة البلدين الشقيقين.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز إن الكويت تقف دائما إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المملكة على المستوى الداخلي أو الإقليمي، معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية - الكويتية التي تحظى برعاية واهتمام القيادتين في البلدين الشقيقين.

وأكد الفايز في تصريح لـ «كونا» خلال حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة الكويت لدى الأردن بمناسبة العيد الوطني الـ 62 والذكرى الـ 32 ليوم التحرير سعي البلدين لتعزيز العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات، معربا عن خالص تمنياته للكويت قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والرخاء.

وقد شاركت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضمن المعرض المقام على هامش الحفل بجناح ضم عددا من إصداراتها من الكتب والمنشورات التي تبين نهضة البلاد الحضارية وتطورها التاريخي.